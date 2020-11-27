//Put this in the section
شريط الأحداث

مسؤول إسرائيلي: لا تطبيع مع السعودية طالما الملك سلمان في السلطة

November 27, 2020

كشف مصدر إسرائيلي للقناة 12 أنه لن يتم إحراز أي تقدم نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية طالما الملك سلمان بن عبد العزيز في السلطة.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقدا “اجتماعا حميما للغاية” في المملكة العربية السعودية يوم الأحد.




ومع ذلك ، فإن “إسرائيل تتفهم أنه لن يكون هناك انفراج في العلاقات مع السعوديين في المستقبل القريب، لأن الملك سلمان يتخذ موقفا معاكسا تماما لنجله محمد بن سلمان، بشأن مسألة التطبيع مع إسرائيل”.

وأكد أنه “لن يحصل أي تقدم في العلاقات إلا بعد رحيل الملك سلمان. إلا أن التعاون ضد العدو المشترك إيران سيزداد، وكذلك التجارة الثنائية بين البلدين”.

وقال المسؤول أيضا إن الرحلات الجوية لشركة الطيران الوطنية الإسرائيلية “العال” لن تحلق فوق المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.

المصدر: “Times Of Israel”

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com