مؤتمر دولي لتقديم مساعدات انسانية للبنان في فرنسا

ستسضيف #فرنسا في 2 كانون الأول المقبل، مؤتمراً عبر الفيديو مع شركاء دوليين، لبحث تقديم مساعدات إنسانية ل#لبنان.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن 3 مصادر مطلعة، فإن المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة يهدف إلى جذب أرفع تمثيل ممكن بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للبنان.









وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، في رسالة تهنئة بالعيد السابع والسبعين لاستقلال لبنان، وجّهها إلى الرئيس اللبناني ميشال #عون، “وقوف فرنسا اليوم، كما في كل وقت، إلى جانب لبنان والشعب اللبناني”.

وشدد ماكرون، في الرسالة، على أنه “بمقدور اللبنانيات واللبنانيين في يومياتهم أن يعتمدوا على دعم فرنسا في تلبية حاجاتهم الملحّة في ميادين الغذاء والصحة والتربية والمسكن. فنحن نعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني”.

وأشار إلى أن “الأزمة المتعددة الجوانب التي يجتازها لبنان، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وكذلك السياسية، تستدعي اتخاذ تدابير قوية. والحلول معروفة: وهي تكمن في وجوب وضع خريطة الطريق التي التزمت بها كافة الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر موضع التنفيذ”.

وأضاف أن “خريطة الطريق هذه تجيب في آن معا على متطلبات أصدقاء لبنان الصادقين، كما على الانتظارات المشروعة التي عبّر عنها الشعب اللبناني”.

ودعا الرئيس الفرنسي “كافة القوى السياسية بقوة لأن تضع جانبا مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني”.

وختم رسالته بالقول: “تأكدوا فخامة الرئيس من أن فرنسا تقف اليوم، كما في كل وقت، إلى جانب لبنان والشعب اللبناني”.