محاميه تحوَّل إلى “مسخرة”.. تقرير: مقربون من ترامب أخبروه بأن فريقه القانوني حوَّله إلى “أحمق”

ذكر موقع The Daily Beast الأمريكي نقلاً عن شخصين مطلعين على المحادثات، أن الكثير من المقربين من الرئيس دونالد ترامب يخبرونه بأن سلوك فريقه القانوني وأفعاله يجعلانه يبدو كالأحمق، وذلك بعد أن كُلِّف رودي جولياني، عمدة مدينة نيويورك السابق والمحامي الشخصي لترامب منذ 2018، بإصدار الطعن القانوني لحملة ترامب على نتيجة الانتخابات في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

حسب تقرير لموقع Business Insider الأمريكية، الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فإنه منذ فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، لم يظهر ترامب للجمهور سوى بضع مرات، تاركاً المسرح لجولياني الذي يردد أن الانتخابات كانت مزورة، ورغم ذلك فإن سلوك جولياني والزلات القانونية قد أثارا السخرية.









يبدو كالأحمق

وفي يوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ووفقاً لمصدر الخبر، ذكر موقع The Daily Beast أن العديد من أعضاء الدائرة المقربة من ترامب قد أخبروا الرئيس بأن قوته الضاربة القانونية كانت “تجعله يبدو كالأحمق”.

في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، استضاف جولياني مؤتمراً صحفياً بساحة انتظار السيارات داخل Four Seasons Total Landscaping، وهو مركز حدائق في فيلادلفيا، بعد خطأ واضح وقع أثناء حجز فندق فور سيزونز الفاخر.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أثناء مؤتمر صحفي آخر، تعرَّق جولياني بغزارة لدرجة أن صبغة شعره الأسود بدأت تسيل على وجهه.

كما اقتبس أيضاً جولياني جملاً من فيلم “My Cousin Vinny”؛ لدعم ادعائه أن الانتخابات كانت مزورة.

فيما نشر حساب @therecount في تغريدة على تويتر: “يبدو أن رودي جولياني يتعرق من خلال صبغة شعره”.

نفد صبره

اعتقد مساعدو ترامب أن المؤتمر الصحفي كان “خطيراً”، حسبما غردت مراسلة صحيفة New York Times الأمريكية، ماغي هيبرمان، في هذا اليوم، وكتبت: “إنهم ينتظرون أن يدرك الرئيس هذا، لكنه لم يفعل حتى الآن”.

مع ذلك، في يوم الإثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت شبكة NBC News الأمريكية أن ترامب بدأ ينفد صبره من ناحية فريقه القانوني، مع إخبار أحد المسؤولين لمصدر الخبر بأن الرئيس قال إن الفريق يتألّف من “الحمقى الذين يجعلونه يظهر بصورةٍ سيئة”.

حتى الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني، لم تنجح أي من الطعون القضائية الـ22 لحملة ترامب التي رفعتها ضد نتائج الانتخابات الأمريكية.

كما رُفضت العديد من تلك الدعاوى، مما أثار مطالبات بسحب الرخصة القانونية من جولياني.

مطالب بفصل جولياني

وفي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني، كتب عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي بيل باسكريل إلى نقابة المحامين في ولايا أريزونا وميشيغان ونيويورك ونيفادا وبنسلفانيا، مطالباً بفصل جولياني و22 محامياً آخرين يعملون في حملة ترامب، من النقابة.

وقال: “إن النمط الشائن لسلوك جولياني الذي اتبعه لهدم المعبد كما يريد ترامب، لا يشكل فقط خطراً على نظامنا القانوني، بل هو أمر غير مسبوق في حياتنا الوطنية”.

وذكرت تقارير بالتفاصيل كيف يتجنب معظم مستشاري ترامب المقربين داخل البيت الأبيض التعامل مع محاميه، ويُحاولون تجنُّب مناقشة نتائج الانتخابات على الإطلاق.

ووفقاً لموقع Daily Beast، قال مسؤولٌ كبير في الإدارة عن سبب استمرار الحكومة الأمريكية والحزب الجمهوري وحملة ترامب في بذل الوقت والمال على دعاوى ترامب القضائية: “يريد ترامب استكمال هذا الأمر… وعلى الجميع التظاهر بأنهم يريدون ذلك”.

بينما قال موقع The Daily Beast، إن جولياني أيضاً التزم بأن يظل صديق الرئيس ومحاميه الشخصي عند مغادرة البيت الأبيض.

وفي حين لم يتنازل ترامب بعد عن الانتخابات، يُقال إنه تقبَّل الخسارة سراً.

وبدأ فريق بايدن الانتقالي عمله أيضاً، لكن بايدن قال إن ترامب لم يتحدث إليه بعد.