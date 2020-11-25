“معصية” المركزي التي أدخلت اللبنانيين إلى “جهنم” الفقر والإنهيار

شكّل تثبيت سعر الصرف على مدار الثلاثة وعشرين عاماً بقرار منفرد، أساساً لمعظم المعاصي النقدية. فعدا عن الكلفة المالية الباهظة لهذه العملية التي قدرتها “لازارد” بـ 44 مليار دولار، فقد بُذل في سبيل الإبقاء القسري على سعر 1515 لليرة مقابل كل دولار، الغالي والنفيس من أموال المودعين، والتضحية بالقطاع المصرفي.









“الإضاءة على المخالفات الصارخة التي ارتكبها مصرف لبنان بحق اللبنانيين وعملتهم الوطنية واستقرارهم المالي والاقتصادي” كانت محط مساءلة تقدم بها النائب فؤاد مخزومي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وذلك بناء على دراسة نقدية شاملة قام بها خبراء ومحامون في مجال القطاع المصرفي. المعصية الكبرى



المعصية بدأت بمخالفة المركزي المادة 229 من قانون النقد والتسليف باعتماده سعر صرف أطلق عليه السعر الرسمي، متجاهلاً “الحاكم” السعر القانوني الذي حددته هذه المادة. أي انه عدل القانون بقرار شخصي. ولتثبيت هذا السعر استعمل المركزي أموال زبائن المصارف المودعة لديه. وبذلك يكون قد خالف المادة 75 من قانون النقد والتسليف التي تحصر تدخله بسوق القطع بما لديه من عملات أجنبية في حساب صندوق تثبيت القطع. فاعتبر بقرار شخصي أيضاً، ان ودائع المصارف بالدولار لديه بمثابة احتياطي في حين انها دين عليه. “هذا الإصرار على تثبيت سعر الصرف والتمسك به حتى يومنا هذا يعتبر أمراً غير مفهوم”، بالنسبة للمحامي أنطوان مرعب. “فمراقبة تطوّر سعر صرف الليرة في لبنان منذ استلام الرئيس الشهيد رفيق الحريري زمام الحكم يُظهر انه ارتفاع متدرج حتى وصل إلى سعر 1500 ليرة مقابل الدولار، فثبّت عنده”. وبحسب مرعب “لا يوجد أي قرار من المجلس المركزي في هذا الخصوص. ما يعني أن الحاكم اتخذ القرار منفرداً في حين ان قرارات كهذه تتطلب موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان. فمن غطى اتخاذ القرار وكيف طبق ولماذا تم اللحاق به “عَ العمياني”؟ “أسئلة يجب ان تطرح، وأن يجاب عليها بدقة وشفافية”، بحسب مرعب. “لان هذه السياسة كلفت لبنان كثيراً. وهي لا تحدث في هذا الشكل إلا في الأنظمة التوتاليتارية والشمولية. بتصرفات تعيدنا إلى زمن الاتحاد السوفياتي سابقاً”.

“التثبيت” تطلّب خرق القوانين



الدفاع عن تثبيت سعر الصرف عبر تدخل المركزي بائعاً للدولار، دفع به لاستجلاب الودائع بالعملات الاجنبية من المصارف. وذلك عبر إغرائهم بأعلى الفوائد، مخالفاً بذلك المادة 98 من قانون النقد والتسليف التي تنص على انه “يفتح المصرف (المركزي) حسابات ودائع اموال للمصارف وللمؤسسات المالية. ولا تنتج هذه الحسابات فوائد”. “فسحب المركزي أموال المودعين من المصارف، مع علمه المسبق ان متوسط آجال الودائع في لبنان هو 4 أشهر، وجمدها لآجال طويلة تتراوح بين 5 و9 سنوات”، بحسب ورقة المساءلة لـ مخزومي. “فانغرّت المصارف بالهالة التي نسجها الحاكم لنفسه، وضعفت إرادتها ولم تفكر إلا بالربحية السريعة ولحقت مصرف لبنان على الخراب”، يقول مرعب، مردفاً: “فوظفت كل ما تملك في مصرف لبنان، ولم تحترم حتى نسب السيولة المطلوبة التي تعتبر أهم مبدأ في العمل المصرفي السليم لمواجهة الخضات والتقلبات، والتي من دونها يصبح المصرف مفلساً حكماً”. وبهذا يكون مصرف لبنان قد دفع المصارف أو شجعها على مخالفة المادة 156 من قانون النقد والتسليف التي تنص أنه “على المصارف ان تراعي في استعمال الاموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التي تؤمن صيانة حقوقه، وعليها بصورة خاصة ان توفق بين مدة توظيفاتها وطبيعة مواردها”.