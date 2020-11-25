بايدن يخطط لتقديم مشروع قانون للكونغرس يسمح لأكثر من 11 مليون مهاجر بالحصول على الجنسية الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه ينوي اتخذ إجراء بشأن مشروع قانون الهجرة في أول 100 يوم من رئاسته.

وأكد بايدن في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” أنه ملتزم بإرسال مشروع قانون الهجرة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، مع مسار للحصول على الجنسية الأمريكية لأكثر من 11 مليون شخص لا يحملون وثائق إقامة.









ومن غير المحتمل أن يجتاز مشروع القانون هذا مجلس الشيوخ، إذ ظل تحت سيطرة الجمهوريين، حيث ستقرر جولات إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا هوية الأغلبية في المجلس.

وأشار بايدن، ايضاً، إلى أنه يعتزم التراجع عن ما وصفه بالأوامر التنفيذية الضارة، التي وقعها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأثرت سلباً على المناخ.

وتعهد بايدن بتقديم مساعدة فورية إلى حكومات الولايات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، ولكنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.