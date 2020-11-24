تعرف على ريما دودين.. أول فلسطينية أمريكية في البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس الإثنين، أن ريما دودين ستعمل إلى جانب شوانزا غوف كنائبة لمدير مكتب الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض، لتصبح دودين أول فلسطينية أمريكية موظفة في البيت البيضاوي.

وُلدت ريما لأبوين مهاجرين فلسطينيين في الولايات المتحدة. وتنحدر عائلتها من بلدة دورا قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.









عملت كنائبة للسيناتور الديمقراطي ريتشارد دوربين وعملت أيضا في اللجنة القضائية الفرعية لحقوق الإنسان والقانون، من بين مناصب أخرى.

تخرجت من جامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة إلينوي في أوربانا شامبين. وهي أيضا زميلة في مشروع ترومان للأمن القومي، وزميلة في مجلس القادة الجدد، وخريجة أسبن سقراط، وعضو سابق في مجلس العلاقات الخارجية، وعضو في جمعية جينكينز هيل.

خلال الانتفاضة الثانية في عام 2002، تحدث دودين عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائلة إن العمليات الاستشهادية “هي الملاذ الأخير للشعب اليائس”، وفقا لصحيفة “لودي نيوز سنتينل”.

كما شاركت ريما في عام 2001 في مظاهرة في جامعة بيركلي بكاليفورنيا دعت إلى سحب استثمارات الجامعة من إسرائيل وقارنت بين الأخيرة ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وفقا لصحيفة “بيركلي ديلي بلانيت” المحلية.

ريما هي أيضا حفيدة مصطفى دودين، الذي شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة وصفي التل في 1971، كما كان عضوا في مجلس الأعيان وعمل كذلك سفيرا للأردن في الكويت.