ما حقيقة “تعليق الإمارات منح اللبنانيّين تأشيرات دخول إليها”؟

ينشغل ال#لبنانيون بـ”اعلان” يتم تناقله بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي، ويحمل شعار المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا”،لتضمنه اسم لبنان بين مجموعة اخرى من الدول التي “سيعلق منح مواطنيها تأشيرات دخول #الامارات، حتى اشعار آخر”، على ما جاء فيه، في ما لو صحّ. ومع أنه لم يمكن التأكّد من صحة الكتاب المتناقل، فإن ما يجب معرفته هو ان سفارة لبنان في الامارات لم تتبلغ حتى الساعة اي قرار رسمي بهذا الشأن، وفقا لما علمت “النهار”. في المقابل، تلقت نقابة وكالات السفر في لبنان تعميماً رسميًّا من شركة طيران الامارات يفيد بأن “لبنان هو بين 12 دولة أخرى لن يُمنح مواطنوها تأشيرات دخول الى الامارات، ولكن باستثناءات”. FactCheck#

“النّهار” دقّقت وسألت من أجلكم

الوقائع: منذ ساعات، تكثّف تناقل “الاعلان” المزعوم للمنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا”، لا سيما عبر الواتساب، بعنوان: “تأشيرات دخول- خارج البلاد”، فقا لما يُقرأ أعلاه. وجاء فيه (بالانكليزية): “وفقا للتعميم الاخير الذي اصدرته ادارة الهجرة- تأشيرات الدخول (للافراد خارج البلاد)، فإن التأشيرات الجديدة للعمل والزيارة (لمدة طويلة، قصيرة، والسياحة) سيتم تعليقها حتى اشعار آخر للجنسيات من الدول ادناه: اليمن، سوريا، العراق، ليبيا، افغانستان، باكستان، الصومال، لبنان، كينيا، تونس، الجزائر، تركيا، وايران”…

ولكن ما صحّة هذا الاعلان؟

رداً على اتصال “النهار”، قال سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن ان “السفارة لم تتبلغ حتى الساعة اي قرار رسمي من الامارات بخصوص وقف منح اللبانيين منح تأشيرات دخول اليها”.

نبحث عن اي اعلان أو قرار مماثل في موقع وزارة الخارجية الاماراتية . لكن لم يمكن ايجاد شيء بهذا الشأن. معلوم انه في حال صدور اي قرار مماثل، فإن الجهة المخولة اعلان ذلك هي وزارة الخارجية الاماراتية.

المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا”. كذلك، لم يمكن ايجاد قرار مماثل منشور في موقع

– تعميم من طيران الإمارات –

طيران الامارات، قبل نحو اسبوع، أزال الغموض في شكل ما، على ما يفيد نقيب وكالات السفر في لبنان جان عبود “النهار”، مشيرا الى ان “هذا التعميم يقول بأن لبنان هو ضمن 12 دولة أخرى لن يُمنح مواطنوها تأشيرات دخول الى الامارات، ولكن باستثناءات”. من جهتهم، شعر مسؤولون في مكاتب السفر بأجواء ملتبسة. وكانت “حيرة” تجاه معلومات غير رسمية، متضاربة تلقوها بهذا الشأن. لكنّ تعميماً وحيداً رسميًّا تلقته نقابة وكالات السفر في لبنان من شركة، قبل نحو اسبوع، أزال الغموض في شكل ما، على ما يفيد نقيب وكالات السفر في لبنان جان عبود “النهار”، مشيرا الى ان “هذا التعميم يقول بأن لبنان هو ضمن 12 دولة أخرى لن يُمنح مواطنوها تأشيرات دخول الى الامارات، ولكن باستثناءات”.

ومن هذه الاستثناءات، على ما يوضح، “اللبنانيون الذين يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة عائلية، ومن تجاوزوا الستين عاما، وكل لبناني لديه اقامة خارج لبنان، اكان في دول الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي (وايضا أميركا، اوستراليا، كندا، وشرق آسيا)، بغض النظر عن عمره او وضعه العائلي”.

ووفقا للتعميم، لا ذكر للسبب وراء هذا القرار المتعلق بلبنان. “السبب مبهم”، على قول عبود.

اثر تلقي نقابة وكالات السفر هذا التعميم، عمدت الى “ابلاغ اللبنانيين الراغبين في السفر الى الامارات بموضوع تعميم شركة طيران الامارات”، وفقا لعبود، مشيرا الى ان هذا التعميم لا يسري على “اللبنانيين الذين حصلوا على تأشيرات دخول الى الامارات قبل صدروه قبل نحو اسبوع”.

المصدر: النهار