قرار ظني بحق زوج نانسي عجرم يتهمه بـ”القتل القصد”

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قرارا ظنيا بحق فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم قضى بإدانته بجرم القتل العمد في حالة الدفاع عن النفس.

وأشار مضمون القرار الظني إلى أن الهاشم كان في حال انفعال شديد نتيجة خوفه على عائلته، على أن يعود للمحكمة الأساس بالفصل في هذه النقطة، كما تمت إحالة القرار على الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.









يذكر أن الشاب محمد الموسى قتل بداية العام الحالي، وهو سوري الجنسية، واتهم بقتله الهاشم.

وتتهم عائلة عجرم والهاشم الشاب بمحاولة سرقة المنزل، فيما تقول عائلة القتيل إنه ذهب للمطالبة بحقه حيث كان يعمل لديهم ولكنه أخطأ التصرف بالأسلوب الذي اتبعه.

وكان قاضي التحقيق طلب في 10 مارس الماضي استدعاء شقيقة فادي الهاشم وموظفين في داخل عيادته من أجل أخذ إفادتهم حول اتصالات اكتشفتها النيابة ما بين الموسى والعيادة في فترات مختلفة.

وأشارت والدة الموسى إلى أن ولدها قتل بإطلاق 16 رصاصة، لكن مقاطع الفيديو لم يظهر أثارا كثيرة للدماء، كما أن هذا العدد من الرصاصات يؤكد أن القاتل لم يكن يدافع عن نفسه بل كان ينوي القتل.