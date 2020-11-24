الجيش يتدخل لإعادة الهدوء.. “طرد” عوائل سورية إثر مقتل مواطن لبناني في بشري

عمّت حالة من الغضب في منطقة بشرِّي شمالي شرق لبنان، مساء أمس الإثنين، بعد مقتل الشاب اللبناني جوزيف طوق، وهو من احدى أكبر العائلات في المنطقة، على يد عامل من الجنسية السورية، سارع بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة، معترفاً بقيامه بالجريمة.

وأشارت صحف محلية إلى أنّ “العامل السوري (م.ح) أطلق النار على طوق بعد ظهر الاثنين، إثر خلاف فردي في الوقت الذي كانا يعملان بقطعة أرض يملكها الضحية”، ما أدى إلى موجة من الغضب لدى شبان من المنطقة، قاموا بطرد لاجئين سوريين من المدينة كرد فعل على الجريمة، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.









وأصدر نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق بيانا استنكرا عملية القتل، وتمنيا على أهالي بشري “التزام القوانين وعدم الانجرار إلى أي افعال غرائزية، باعتبارهم أصحاب حق، والقاتل قد أصبح بين ايدي القوى الأمنية، وسينال عقابه على الجريمة التي ارتكبها”.

وشهدت المدينة قطعاً للطرق من قبل عائلة الضحية، الذين تجمهرو أمام مبنى السراي مطالبين بتسليمهم الجاني، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة الغضب في المدينة.

حالة غضب كبيرة بين عدد من أهالي #بشري بعد مقتل شاب من البلدة من ال طوق على يد شاب سوري ويطوقون السريا في بشري مطالبين بتسليم القاتل لهم… pic.twitter.com/gmD6C0ueKN — adel samia (@adelsamia) November 23, 2020

حالة غضب بين عدد من أهالي بشري بعد مقتل شاب من البلدة على يد شاب سوري ومواطنون يقومون بإحراق منازل يقيم فيها السوريّون ويطردونهم من المنطقة* pic.twitter.com/cYHI8smTHb — Nanou (@nanouhnm) November 23, 2020

وأظهرت الصور التي تم تداولها على صفحات اخبارية محلية عملية طرد قسري للاجئين سوريين في باصات صغيرة لا تتسع لعددهم.

من جهته، أعلن الجيش اللبناني أنّه يسير دوريات راجلة ومؤللة في بشري، وذلك من أجل إعادة الهدوء إلى المنطقة “بعد توتر سادها لقيام السوري (م.خ.ح) بإطلاق النار على المواطن جوزيف طوق اثر اشكال فردي بينهما ما أدى إلى مقتله”، مؤكّداً أنّ “القاتل عمد الى تسليم نفسه، إلى قوى الأمن الداخلي، وبوشرت التحقيقات”.

في المقابل، انقسم الشارع اللبناني بين مؤيد لطرد اللاجئين ليلاً وفي الطقس البارد، وبين معارض لما وصف التحركات الاحتجاجية بالـ”عنصرية”.

وعبر وسم “جوزيف_طوق، شدد مستخدمو موقع “تويتر”، على أنّه لا يمكن تعميم فعل احد الأشخاص من الجنسية السورية على جميع اللاجئين، بينما أيد البعض عملية ترحيهلهم من البلدة.

من المؤسف أن تكون ردة الفعل على اشكال فردي بهذه الطريقة،من قبل أهالي #بشري ،نعم حصلت جريمة القتل و المجرم يجب أن ينزل بحقه أشّد العواقب و لكن لا يجوز أن نشمل الجميع.و السؤال الأهم يجب أن يوجه الى الدولة الغير موجودة من الأساس و عن وضع السلاح المتفلت بيد اللاجئين#جوزيف_طوق💔😞🙏 pic.twitter.com/w5H4Ohhfwe — Saiid kebbeh (@SaiidKebeh) November 23, 2020

ما رح اظلم شعب كامل بسبب مجرم ، وما رح استخف بالوجع اللي لحق ب اهل #جوزيف_طوق واهل #بشرى

بس رح قول الله يرحمنا كلنا من هالحقد والتطرف اللي عم نعيشه و يرحم العالم اللي عم تقتّل بعضها، بالوقت اللي حكّامنا يسكرون على وجع الشعب #بشري — Chady Abdel Jalil (@chadchoud2006) November 23, 2020

وأشيع على الشبكات الاجتماعية، خبر مفاده مقتل ثلاثة سوريين وإضرام النار بمنازل بعض اللاجئين، إلا أنّه لم تثبت صحته.

كما استخدم بعض المؤيدين للتيار الوطني الحر الوسم لإيصال رسائل سياسية داعمة لرئيس التيار ، جبران باسيل، المدرج على لائحة العقوبات الأميركية مؤخراً، والذي يطلق دائما مواقفا رافضة لوجود اللاجئين السوريين في لبنان، وهو ما رفضه ناشطو التحركات الشعبية التي انطلقت في اكتوبر 2019.