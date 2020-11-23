#نجوى_كرم تهنّئ #سالم_الهندي في عيده وهو يردّ: “شكراً لوجودك في حياتنا”!

وجّهت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عبر حسابها في تويتر، معايدة مميّزة للرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، مهنّئةً إياه بمناسبة عيد ميلاده، الذي صادف هذا الإثنين 23 نوفمبر.

وكتبت شمس الأغنية قائلة: “أبو فواز.. الحياة إلها قيمة معك، بتلبقلَك.. انشاالله بتعيشا بدوام الصحة والحُبّ، عقبال الميّة سنة”.









من جهته أعاد السيد سالم الهندي نشر تغريدة شمس الأغنية، وردّ عليها بكثير من الحب والإمتنان قائلاً:

“حبيبتي الغالية نجوى، شكراً لوجودك في حياتنا، والله يسعدك ويوفقك، ومزيداً من التألق والنجاح،