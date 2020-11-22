بالفيديو… النشيد الوطني اللبناني بصوت السوبرانو تانيا قسيس

لمناسبة عيد الاستقلال الـ77 في لبنان، أعادت السوبرانو اللبنانية تانيا قسيس نشر كليب أنشدت فيه بصوتها النشيد الوطني اللبناني تحت عنوان “كلنا للوطن” الذي كتبه الشاعر رشيد نخلة ولحّنه وديع صبرا وأعاد توزيعه ميشال فاضل.

وبدت تانيا في الكليب في قلعة راشيا التي احتجز فيها رجالات الاستقلال عام 1943 وهي تنشد الى جانب مجموعة من الأطفال على وقع موسيقى الجيش، قبل أن تظهر في لقطة أخرى في ساحة الشهداء وهي تتابع غناء النشيد في الكليب الذي أخرجه إيلي برباري.









وكانت الفنانة اللبنانية التي تتميّز بتألقّها ورقّيها، اعتبرت في أكثر من محطة وطنية غنّت فيها للبنان أن “الوطن ليس شوارع ومنافع بل هو نحن وهويتنا ومستقبلنا وقدرنا وهو اليد التي تبني وأجمل وطن وطني لبنان”.