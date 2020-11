إليسا من بين أكثر 50 شخصية مؤثرة في العالم

وأعلنت مؤسسة “براندواتش” المعنية بتحليل البيانات، على موقعها الرسمي لائحة نجوم العالم الذين كانوا مؤثرين بما كتبوه أو نشروه على حساباتهم على تويتر وضمت أشهر الأسماء في العديد من المجالات كلاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفنانة الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا.

واحتلت إليسا المركز 45، لتسبق في الترتيب عددا من مشاهير العالم، وهم النجم الأميركي كيفن هارت في المركز 47، والنجم العالمي ليوناردو دي كابريو في المركز 48، والنجمة بينك في المركز 49، وميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في المركز الـ50.

وكان موقع يوتيوب قد صنف إليسا على أنها الفنانة الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن إليسا سبق وأن تفوقت في يوليو الماضي على اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كاردشيان من حيث عدد المتابعين اليوميين لها عبر موقعي إنستغرام وتويتر.

ويُذكر أن مجلة فوربس الشرق الأوسط اختارت إليسا في المرتبة الثالثة هذا العام، ضمن قائمة 100 شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط.

All based on our Audiences technology, our most influential people on Twitter rankings had some new entries this year, including:@AOC, @elissakh, @Drake, and @LeoDiCaprio.

Find out where they placed in our top 50 here: https://t.co/OTaNhsgigV

— Brandwatch 👩‍🔬 (@Brandwatch) November 20, 2020