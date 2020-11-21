قبل مقتلهم في حادث.. فيديو لسرقة مساجين بعبدا لسيارة وهروبهم

أظهرت لقطات فيديو صورت عبر كاميرة مراقبة، عدد من السجناء الفارين من سجن بعبدا في لبنان، وهم يسرقون سيارة لاستخدامها بعد هروبهم.

وتوضح اللقطات المصورة نجاح بعض الأشخاص من الاستيلاء على سيارة بيضاء اللون وإخراج سائقها عنوة، قبل السيطرة عليها والفرار فيها.









كانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، قالت إن مجموعة من النزلاء في سجن بعبدا، أقدموا على الهروب بعد تحطيم أبواب الزنزانات، فجر السبت، حيث يقدر عدد السجناء الهاربين بنحو 70 شخصا، قتل منهم 5 أشخاص في حادث سيارة.

وأشارت الوكالة اللبنانية الرسمية إلى أن قوات الأمن طاردت الفارين من السجن، مما تسبب في اصطدام السيارة التي استولى عليها السجناء، في شجرة جانبية، وهو ما أدى إلى مقتل الخمسة الذين سرقوا السيارة.

وطوقت القوات الأمنية محيط قصر العدل في بعبدا والمنطقة المحيطة له في محاولة للبحث عن عدد من السجناء الفارين، فيما استطاعت القوات الأمنية فعليا من إعادة القبض على 20 شخص منهم.

وأصدرت بلدية الحدت بيانا بعد هذه الحادثة، لتحذير المواطنين بعدم فتح أبواب منازلهم إلا بعد التحقق من شخصية الطارق.

وجاء في البيان الذي نشرته الوكالة اللبنانية: “نتيجة عملية هروب عدد كبير من السجناء من سجن بعبدا، وما تلاها من عمليات تعقب وملاحقة يقوم بها عناصر من الجيش والقوى الأمنية في منطقتي بعبدا والحدت والجوار، وبالنظر الى خطورة الفارين واحتمال تسللهم الى الشوارع والأبنية، تحذر بلدية الحدت جميع المواطنين وتطلب منهم التنبه لهذا الخطر وعدم فتح أبواب المنازل لأي طارق قبل التثبت من شخصه، والابلاغ فورا عن أية شبهة”.