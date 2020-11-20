هل تعانين من تساقط شعركِ؟.. جينيفر أنيستون تنصحك باستخدام مكملات الكولاجين

إذ كنتِ إحدى النساء اللواتي يرغبن في تجريب فوائد مكملات الكولاجين فلا بد أنك قد سمعتِ سلفاً عن الأسباب التي يقول الناس إنها حفزتهم على تجربتها، خاصة زيادة تساقط الشعر.

جميعنا نفقد بعض الشعر يومياً، وفي الواقع يتراوح عدد الشعرات المتساقطة من 50 إلى 100 خصلة يومياً، ولذا فإن وجود الشعر على فرشاة شعرك وفي كل مكان لا يدعو عادة للقلق.









غير أن تزايد التساقط -أكثر من 100 خصلة شعر يومياً- ظاهرة تواجهها الكثيرات لأسباب مختلفة، وعندما تبدئين في المعاناة منها، فقد تكون هذه إشارة إلى حاجتك لإدخال مكمل صحي خاص بالشعر إلى روتينك مثل الكولاجين أو البيوتين.

فوائد مكملات الكولاجين

إليك كل ما عليكِ معرفته عن فوائد مكملات الكولاجين، وفقاً لما ذكره موقع Mind Body Green الأمريكي.

زيادة تساقط الشعر: اختبار الشد

يمكن أن يزيد تساقط الشعر طبيعاً، بسبب القلق أو النقص الغذائي، أو الحالات الصحية الأخرى، لكن يصعب معرفة ما إذا كان معدل تساقط شعرك أكبر من الطبيعي في الحقيقة.

ولذلك، إليكِ اختبار سريع للغاية تقدمه مصففة الشعر الأمريكية ميغان تايلور:

لمعرفة ما إذا كان شعرك يتساقط بمعدل طبيعي أو أكثر من الطبيعي، وهي الإمساك ببعض الخصلات -بعد أن يكون الشعر نظيفاً وجافاً- وشدها من منتصفها إلى نهايتها.

في الحالة الطبيعية ستلاحظين عدم تساقط أي خصلات، أو تساقط واحدة أو اثنتين فقط. لكن إذا تساقطت خصلات أكثر من ذلك فهذه إشارة إلى وجود مشكلة.

إذا كانت هذه حالتك، وكنتِ قد استبعدتِ أي مُسببات خطيرة، فقد تكون علامة على وجوب تناول مكملات غذائية تساعد شعرك.

كيف يحفز الكولاجين والبيوتين نمو الشعر

يُعد الكولاجين والبيوتين من أشهر الخيارات للحصول على شعر صحي، إذ تُصنع مكملات الكولاجين من ببتيدات الكولاجين المتحلل؛ وهي بالأساس أحماض أمينية قصيرة السلسلة.

بينما تُعد الأحماض الأمينية المكون الرئيسي للكيراتين، وهو البروتين الذي يتكون منه الشعر، ومن خلال إمداد الجسم بالمغذيات المناسبة، فأنتِ تحافظين على صحة فروة الرأس وشعركِ عموماً.

يحتوي البيوتين، وهو شكل من أشكال فيتامين B، على فوائد جمّة للشعر، فهو يُعزز نمو الشعر الصحي بشكل طبيعي لأنه يدخل في إنتاج الكيراتين.

وفي إحدى الدراسات الصغيرة، ذكرت النساء اللائي عانين من الشعر الخفيف، نموه مجدداً بشكل ملحوظ بعد أن تناولن مكملات البيوتين، مقارنة بمجموعة النساء اللائي تناولن علاجاً وهمياً.

كما يمكنك إضافة مضادات الأكسدة -مثل فيتامين C وE- للمساعدة في التحكم في الإجهاد التأكسدي، الذي يحدث نتيجة الالتهاب الحاد ويضر بالجسم، بما في ذلك التسبب في سقوط الشعر وهكذا فمن خلال إبطال مفعول الضرر الجوهري الذي يُحدثه الإجهاد التأكسدي، يمكن أن تتمكني من الوقاية من آثاره الجانبية.

علاج جينيفر أنيستون السرّي

هل تتابعين الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون على إنستغرام وتنبهرين بجمال شعرها ورشاقة جسدها في كل مرّة تنشر فيها صورة جديدة وتبحثين عن السر؟

تستخدم النجمة الأمريكية الكولاجين منذ سنوات عديدة لكنها فضلت أن تترك سر استخدامه لنفسها دون أن تشاركه مع الآخرين، ولكنّ شراكتها الجديدة مع إحدى شركات التجميل المتخصصة ببيع الكولاجين كشفت لنا السر.

وقالت أنيستون وفقاً لما نقله موقع Instyle: “إنّ الكولاجين هو السر الذي يربط كل مقومات الجمال ببعضها البعض، لقد كنت دائماً من المدافعين عن تغذية الجسم من الداخل إذا ما أردت أن ينعكس ذلك على مظهري الخارجي ولذلك بدأت باستخدام الكولاجين منذ سنوات عديدة”.

وأضافت أنّ للكولاجين فوائد عديدة لا تقتصر على إعادة نمو الشعر وتغذيته وحسب بل له فوائد أخرى مهمة لصحة البشرة والجسم بشكل عام.

Instagram/ جينيفر إنيستون مع بعض منتجات الكولاجين

الخلاصة

تساقط الشعر عَرَض مزعج حتى لو لم يكن دائماً داعياً للقلق، لكن إذا أردتِ العثور على طريقة لتحفيز نمو شعركِ، يمكنكِ أن تُفكّري في إدخال مكملات الكولاجين والبيوتين إلى روتينك.