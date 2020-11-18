تحديد موعد طرح فيلم توم وجيري المنتظر.. الشركة المنتجة تنشر فيديو البرومو الأول

نشرت الشركة المنتجة لفيلم Tom and Jerry – توم وجيري، الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أول برومو للعمل الذي ينتظره محبو سلسلة توم وجيري حول العالم.

متى سيعرض الفيلم؟ إذ بدأت شركة “وارنر برازر” المنتجة لفيلم “توم وجيري” الجديد، العد التنازلي لطرح الفيلم في السينمات، وطرحت أول برومو للفيلم المنتظر على يوتيوب ومواقع التواصل.









لاقى البرومو تداولاً كبيراً على مواقع التواصل بسبب عودة مغامرات ومطاردات توم وجيري مجدداً في 2021، وكذلك بسبب المعالجة الجديدة للمسلسل الشهير، وتقديمها بشكل مختلف ومتطور من الناحية البصرية.

أعلنت الشركة عن بدء عرض فيلم “توم وجيري” في السينمات يوم 5 مارس/آذار 2021، والفيلم من إخراج تيم ستوري مخرج Fantastic Four عام 2005، وتأليف كيفين كوستيلو، ومن بطولة كلوي غرايس موريتز ومايكل بينا وكولن جوست وويليام حنا وجون فراي وغيرهم.

أحداث الفيلم المنتظر: عندما يستقر جيري في أرقى فندق في نيويورك عشية “زفاف القرن”، ليس أمام “منظم حفلات الزفاف” خيار سوى تعيين توم للتخلص من الدخيل.

لكن المطاردة التي تبدأ بين القط والفأر تخاطر بتدمير حياة الشابة وإفساد الحفلة وتدمير الفندق! ومع ذلك، عندما يبدأ موظف يلتهمه الطموح في مهاجمة توم وجيري ومخطط الزفاف، فإن الخطر الأكبر يهددهم.

سيتعين على الشخصيتين الأسطورتين مواجهة تحديات جديدة وحتى التعاون معاً لمحاربة عدو هائل! يحتفل الثنائي الذي ابتكره ويليام حنا وجوزيف باربيرا عام 1940 بعيد ميلادهما الثمانين هذا العام. هذا الفيلم المخصص هو فرصة جيدة للإشادة بهما.