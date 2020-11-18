هذا ما طلبته وزيرة الإعلام من تلفزيون وإذاعة لبنان في عيد ميلاد فيروز

احتفاء بعيد ميلاد السيدة فيروز الذي يصادف يوم الجمعة المقبل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري،وفي لفتة تكريميّة منها لأيقونة لبنان السيدة فيروز التي رفعت اسم لبنان عالياً بأعمالها ووضعته على الخارطة الفنية العالمية،طلبت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد من وسائل الإعلام العام، تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية، تخصيص مساحة في هذا اليوم الذي يصادف ميلاد فيروز الـ85 ، لعرض أعمالها المسرحية والغنائية والسينمائية ومقابلاتها الإعلامية.

وكانت الوزيرة عبد الصمد قرّرت تكريم سفيرة لبنان إلى النجوم منذ نحو شهر،وهي أبدت اهتمامها بالأمر وعقدت للغاية اجتماعاً مع جمعية “جاد” تمّ بموجبه الاتفاق على هذه الخطوة التكريمية للسيدة فيروز.









هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإذاعة اللبنانية كانت افتتحت استوديو بإسم “فيروز” في عام 2016، تقديراً لعطاءاتها، وكانت وزيرة الإعلام في صدد تأجير هذا الاستوديو لمساعدة الإعلاميين على الانطلاق في حياتهم العملية ضمن مشروع الحاضنة الإعلامية لمساعدتهم.