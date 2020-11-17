ريفي يتحضَّر لإطلاق تيار «السيادة والنزاهة والديمقراطية»

يستعد المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، الى إطلاق تياره السياسي الذي يحمل اسم تيار «السيادة والنزاهة والديمقراطية (سند)، وهو يواظب على عقد اجتماعات لأعضاء الهيئات التأسيسية في مدينة طرابلس في شمال لبنان.

ويواجه ريفي عراقيل سياسية تحول دون إعطاء الترخيص لإطلاق التيار، وكشف لـ «الأنباء»، أنه «تقدم قبل أكثر من سنتين بـ «علم وخبر» لوزارة الداخلية (السابق) الوزير نهاد المشنوق الذي لم يعط جوابا». وقال «عند تعيين ريا الحسن وزيرة للداخلية خلفا للمشنوق، راجعناها بشأن العلم والخبر فلم تحرك ساكنا، والآن وبعد أن وعدنا وزير الداخلية الحالي محمد فهمي، عاد وتراجع عن وعده، لكن ذلك لن يمنعنا من الانطلاق بمشروعنا». ورأى ريفي أنه «بات ملحا بعد سقوط هذه الطبقة السياسية أن نطلق تيارا يكون عابرا للطوائف، ويضم شخصيات لديها تجربة ناجحة في العمل السياسي ومطعمة بعنصر الشباب الذي سيتسلم الراية ويتابع المسيرة».









وتوقع ريفي الذي شغل أيضا منصب وزير العدل في حكومة الرئيس تمام سلام، عقد المؤتمر التأسيسي لتياره السياسي العابر للطوائف في غضون ثلاثة أشهر، أو مطلع الربيع المقبل على أبعد تقدير، وأمل أن «يفتتح ربيع الشباب اللبناني التواق إلى التغيير»، معتبرا أن «المنظومة الحالية سقطت ويجب التحضير للمرحلة القادمة، التي نسلم فيها الراية لجيل الشباب الواعد». وقال ريفي «نحن على تواصل مع القوى السيادية التي تشبهنا، وسواء في صفوف الثوار أو في الشخصيات السياسية المستقلة، أو بعض الأحزاب مثل القوات اللبنانية والكتائب».