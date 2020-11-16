“قادر على منع الإصابة بكورونا”.. موديرنا تعلن نجاح لقاحها بنسبة 94,5%

أعلنت شركة موديرنا الأميركية، الاثنين، أن النتائج الأولية للقاحها ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 94.5 في المئة، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك، وهو ما يمثل انتصارا ثانيا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، بعد أيام من إعلان مماثل لشركة فايزر.

وسرعان ما قفزت أسهم الشركة بعد هذا الإعلان، لترتفع أسعارها إلى ٩ في المئة في تداولات ما قبل الافتتاح.









وأجرت الشركة حوالي نصف مواقع دراستها في الولايات الأميركية المتضررة بشدة مثل تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وأريزونا ونورث كارولينا وساوث كارولينا.

وقالت موديرنا إن خمسة أشخاص فقط، من أصل ٣٠ ألف، هم مجموع المتطوعين، أصيبوا بمرض كوفيد-١٩، لكن لم تكن أعراضهم حادة.

وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسيل: “أعطانا هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة الثالثة أول إثبات سريري بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض كوفيد-19، بما في ذلك المرض الشديد”.

وتدعم الحكومة الاتحادية مشروع لقاح موديرنا، بما يقرب من نصف مليار دولار، واختارته كواحد من أوائل اللقاحات التي دخلت في تجارب بشرية واسعة النطاق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة صناعة الأدوية الأميركية فايزر إن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90 في المئة.

وكانت شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، أول شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا.