في عمل متوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً… ديو شعبي بين مايا دياب ومحمود الليثي

تتحضر النجمة اللبنانية مايا دياب الى عمل فني جديد هو ديو غنائي شعبي سيجمعها بالمطرب الشعبي محمود الليثي الذي سيزور لبنان في الأيام المقبلة لتسجيل هذا العمل الفني بعنوان “حطالي روج” الذي هو من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شبيسي.

الى ذلك، احتفلت دياب مؤخراً بعيد ميلادها ونشرت على حسابها على “إنستغرام” مقطع فيديو بدت فيه وهي تطلق البالونات في الهواء، وتعرضت لموقف طريف بعدما أوضحت أنها ستطلق أمنياتها في الهواء مع هذه البالونات، آملة في أن تتحقق أمنياتها هذه في هذا العام، إلا أنها لم تكن تدري أن البالونات ستعلق في شريط الكهرباء وتتبخر معها الأمنيات، فعلقت: “هذا ليس بسببي بل إنها الـ2020”.







