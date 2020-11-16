نجوى_كرم بإطلالة ملكية في ختام “ذا فويس سينيور” هذا الأربعاء!

نشرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، صورة لإطلالتها في الحلقة النهائية من برنامج “ذا فويس سينيور”، التي ستُعرض الأربعاء المقبل، ومن الواضح أن نجوى ستتألق بإطلالة ملكية كعادتها.

حيث ظهرت في الصورة بفستان حريري باللون الذهبي الشاحب، مع الكتفين والرقبة المرصعة بالكامل، في إطلالة ساحرة كشفت عن ذوقها الرفيع ومواكبتها لأحدث صيحات الموضة العالمية.









وعلّقت شمس الأغنية على الصورة، مشوّقةً جمهورها للحلقة الختامية من البرنامج قائلة: “نهار الأربعاء الحلقة النهائية من “ذا فويس سينيور”، ما تنسوا تتابعونا، بحبّكن كتير”.

جديرٌ بالذكر أن البرنامج تمّ عرضه على مدى 7 حلقات، وضمّ ثلاث مراحل، والمرحلة النهائية ستكون هذا الأربعاء 18 نوفمبر في التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، على شاشة mbc وسيُتوّج فيها الفائز بلقب الموسم الأول من هذا البرنامج.