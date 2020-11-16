“إعلاميون من أجل الحرية” يتضامنون مع مكرم رباح: ما تعرض له يكشف عن مدى تورط السلطة بقمع حرية الرأي

صدر عن مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي: إن توقيف الدكتور مكرم رباح في مطار بيروت ومصادرة هاتفه، يشكل التجاوز الأخطر على الحريات العامة في لبنان.فالتوقيف حصل من دون وجود إشارة قضائية، وهو يشبه الكمين وبالتالي يكشف عن مدى تورط السلطة بقمع حرية الرأي، وعلى تربصها واستهدافها للناشطين والإعلاميين.

نضع هذه الحادثة المريبة، برسم كل المؤتمنين على الحريات العامة، ونحذر من هذا النظام الأمني القديم الجديد،الذي يمارس كل الأساليب الملتوية للإطباق على الحريات، ولتحويل لبنان الى بلد يستباح فيه القانون.