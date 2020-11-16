مستشار الأمن القومي الأميركي: حزب الله يفتقر الآن إلى مئات ملايين الدولارات الايرانية

اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين أن “الرئيس الأميركي دونالد ترمب قام بأعمال غير مسبوقة ضد حزب الله”.

وكشف عن أن “حزب الله قام بتجميع أسلحة وصواريخ ونفذ هجمات في ‏أوروبا وأسيا”.









وتابع، “حزب الله يفتقر الآن إلى مئات الملايين من الدولارات التي ‏كان يتلقاها من إيران”.

ولفت أوبراين الى أن “الرئيس ترمب يؤمن بالسلام من خلال القوة، وعمل على حماية الشعب الأميركي خلال السنوات الأربع الماضية”.

واعتبر أن “تنظيم القاعدة أصبح أكثر ضعفا في عهد الرئيس ترمب، كما احتوينا تهديدات النظام الإيراني وصنفنا الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية”.