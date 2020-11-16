شيا في الخارجية: معلومات ومستندات عن “المُعاقبين”

في اطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه مع السفراء المعتمدين، استقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا وتم البحث في العلاقات الثنائية.

وفي خلال اللقاء، اكدت شيا دعم بلادها للبنان في مجالات عدة، إضافة الى مسألة المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية وموضوع عودة النازحين الى بلادهم ومرحلة الانتقال من الادارة الحالية الى الادارة الجديدة في الولايات المتحدة .









واستعرض الجانبان الازمات الاقليمية لا سيما ما يحصل في ناغورني كاراباخ وفي الصحراء الغربية مؤخراً، إضافة الى ما اتخذته الادارة الاميركية من اجراءات في حق بعض اللبنانيين ومن بينهم نواب ووزراء سابقون ورئيس كتلة نيابية وازنة.

وتمنى الوزير وهبه ان تتمكن السلطات اللبنانية والقضائية من التوصل الى اي معلومات او مستندات ارتكزت اليها الادارة الاميركية في اتخاذها لتلك الاجراءات، وذلك في اطار الاصلاحات التى وعدت بها وتعزيزا للشفافية في العمل العام.