إنجاز مميز لوحدة الـBRI: إلقاء القبض على شبكة دعارة وإتجار بالبشر

بعد عملية رصد وتعقب من قبل مفرزة البحث والتدخل الـBRI (التابعة لوحدة الشرطة القضائية) والتي دامت مدة أسبوعين لأحد أكبر شبكات الدعارة والاتجار بالبشر في لبنان، تبين أن الرأس المدبر هو المدعو مدين.ع. تولد عام 1977 (سوري الجنسية) ولديه عدة ألقاب (صدام – الشبح – الشيخ صدام) ومعمم عنه بهويتين مختلفتين وبحقه ثمانية أسبقيات بجرم تسهيل الدعارة والاتجار بالبشر.

وعند الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر تم توقيف الأخير في منطقة عمشيت، وعلى الأثر تمت مداهمة شقتين، الاولى في منطقة كفر ياسين طبرجا والثانية في منطقة البوار الموضوعتين تحت المراقبة، حيث تم توقيف 6 فتيات يعملن لديه في مجال الدعارة وهنّ:









لبنى. و. (سورية 1987)

صباح. ش. (سورية 1987)

مرضية. غ. (سورية 1999)

فاطمة. ز. (سورية 1922)

صفا. ط. (سورية 1994)

رائدة. ع. (سورية حسب أقوالها)