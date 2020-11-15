بتغريدة عبر تويتر.. #إليسا تنجح في إنهاء الخلاف بين #أصالة و #أحلام

نجحت النجمة إليسا في الصلح بين أصالة والفنانة الخليجية أحلام عقب الخلاف الذي بدأ بينهم منذ فترة.

وقالت الفنانة إليسا خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” قائلة: “بحبكن كتير انتو الاتنين وبحب ترجعو تتصالحو”، مشيرةً إلى حساباتهما الشخصية.









وردت عليها الفنانة أصالة بتغريدة قائلة: “‏منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل).. الله بحفظ فاهد حبيبي، وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتي وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي”.

كما حرصت الفنانة أحلام بالرد علي تغريدة أصالة قائلة: “‏مشكلتك تورطتي تغنين لفاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمة ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك…. واصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك ههههههه”.

ووجهت أحلام تغريدة لإليسا قائلة: “‏‏انتي مافي منك الغاليه وحبيبتي الجميله حنا من غير انغام ما نكتمل”.