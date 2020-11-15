ترامب: بايدن فاز فقط في “عيون الإعلام المزيف”.. “لا أعترف بشيء “

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إن جو بايدن “فاز فقط في عيون الإعلام المزيف”، مؤكدا أن الطريق لا يزال طويلا، “لا أعترف بشيء”.

وكان ترامب قد غرد في وقت سابق، الأحد، بالقول: “فاز (بايدن) لأن الانتخابات كانت مزورة. لم يسمح لمراقبي أو مشرفي التصويت، التصويت جدولته شركة مملوكة للقطاع الخاص اليساري الراديكالي، دومينيون، بسمعة سيئة ومعدات لا يمكن أن تكون مؤهلة حتى لتكساس التي فزت فيها كثيرا. وسائل الإعلام المزيف والصامت، وأكثر”.









وتصريحات ترامب هذه جاءت تعليقا على تغريدة لمذيع قناة فوكس نيوز، جيسي واترز، تتضمن مقطعا من برنامجه، حيث قال واترز إن “هناك أمرا ما غير مريح بشأن هذا، جو بايدن لم يكسبها، كان يعتقد إنه سيخسر بعدما أدار حملة انتخابية خاسرة”.

وفي خضم الجدل حول نتيجة الانتخابات، تظاهر آلاف من مناصري ترامب السبت في واشنطن، في أجواء احتفالية للتعبير عن “محبتهم” للرئيس الذي يعتبرون أنه ضحية “سرقة” الانتخابات من دون تقديم دليل على ذلك.

وتجمع ما لا يقل 10 آلاف شخص في ساحة فريدوم بلازا على مقربة من البيت الأبيض رافعين الأعلام الأميركية، معتمرين قبعات حمراء كتب عليها شعار ترامب “لنجعل أميركا عظيمة مجددا” وحاملين لافتات كتب عليها “أوقفوا السرقة”.

وقال ترامب عبر تويتر، السبت، “مئات آلاف الأشخاص يظهرون دعمهم في واشنطن. لن يقبلوا بانتخابات مزورة وفاسدة!”.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن بايدن فاز بولاية جورجيا، ليصل عدد الأصوات التي نالها في الهيئة الانتخابية حتى الآن الى 306، مقابل 232 لترامب.

ويرفض الرئيس الأميركي نتائج الانتخابات معتبرا أنه شابها تزوير وتلاعب، وأمر فريقه القانوني بالتحرك للطعن بالنتائج معبرا عن قناعته بالفوز بولاية ثانية.