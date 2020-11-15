العقوبات على سياسيّين لبنانيّين في اجتماعٍ في الإليزيه… ولا مؤتمر لمساعدة لبنان

أكدت مراسلة mtv من باريس أنّ الموفد الفرنسي باتريك دوريل، الذي زار لبنان هذا الأسبوع، سيقدّم تقريره غداً الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لافتةً الى أنّ هذا التقرير سيتضمّن تأكيداً على أنّ ملف الحكومة يشهد مراوحة ولا إمكانيّة لعقد مؤتمر لمساعدات لبنان في باريس، مشيرةً الى أنّ هذه المساعدات ستكون فقط غذائيّة وتربويّة.

كما أشارت الى أنّ لقاء ماكرون ووزير خارجيّته مع وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو في باريس غداً سيطرح مواضيع عدّة لها صلة بالواقع في الشرق الأوسط، كما سيكون موضوع العقوبات على سياسيّين لبنانيّين على طاولة البحث.