رموز نتفلكس السرية.. هذه الشيفرات ستتيح لك مشاهدة أي شيء

منذ فرض أول إغلاق على البلاد بسبب جائحة كورونا، توجهت نسبة كبيرة من هذا الوقت نحو مشاهدة أشهر المسلسلات والأفلام على نتفلكس، وإذا كنت شاهدت بالفعل نسبة كبيرة من الفئة التي تحبها، فما رأيك لو علمت أن رموز نتفلكس السرية تتيح لك الوصول إلى كل ما تحلم بمشاهدته؟

هذه ليست بمزحة! هنالك وسيلة اختراقية فعلاً تتيح لك مشاهدة مفضلاتك، كل ما عليك فعله هو إدخال شيفرة خاصة بالنوع الذي ينتمي إليه العمل.









باستخدام تلك الشيفرات التي نشرتها النسخة البريطانية من مجلة Marie Claire، يمكنك الوصول إلى جميع محتويات أي فئة. فقط سجِّل الدخول إلى حسابك واستخدِم هذا الرابط:

أضِف الشيفرة المناسبة من القائمة أدناه، وستجد كل ما تشتهيه في متناول يدك. لكن لا تلمْنا إذا أضعت كل وقتك أمام شاشة التلفزيون.

من الجدير بالذكر أن هذه الرموز تعمل فقط على موقع الويب، ولن تكون متاحة على الهواتف أو أجهزة NOW TV أو Amazon Firestick.

رموز نتفلكس السرية

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