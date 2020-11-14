القاضي جرمانوس يواجه وثائق مارسيل غانم.. بالاتهامات الجنسية!

في الحرب اللبنانية الدائرة بين الجهات والأفراد، سواء في مواقع التواصل أو في الحياة السياسية والعامة، بات اللجوء لأساليب وضيعة لاستهداف الآخرين سياسياً أو أمنياً أو حتى جنسياً، سِمة عامة وأسلوباً لإسكات الآخر أو الدفاع عن النفس، بأسلوب ذكوري مستفز، عبر الطعن في رجولة الآخرين أو في شرف المرأة.

مع العقلية الذكورية المسيطرة على المجتمع اللبناني، تعتبر النساء مستهدفات بالدرجة الأولى. ففي إحدى مقابلات بولا يعقوبيان مع مارسيل غانم، بعد استقالتها من مجلس النواب في شهر آب/أغسطس الماضي، حذرها مارسيل من أن يتم استهداف عبر نشر أشرطة جنسية تتناولها، فأجابت: “أعضائي الجنسية مش شغلكن”.









وربط شرف المرأة بالحياة الجنسية، لا يقتصر على وجوده في أذهان شريحة واسعة من المجتمع، بل في رؤوس العديد من رجال السياسة وأصحاب القرار.

أما الحلقة الأكثر عرضة للهجوم فهي حلقة مثليي الجنس، حيث يلجأ الكثيرون، بأسلوبهم الذكوري المعتاد، الى الطعن في رجولة الآخرين واتهامهم بالمثلية كإسقاط للأهلية عنهم، كأن مثليي الجنس لا يحق لهم المشاركة في الحياة السياسية، وفق تصورات رجعية وكأنه غير مؤهل لإبداء الرأي أو اتخاذ موقف أو محاسبة المسؤولين.

هذه الحالة سائدة في العقلية اللبنانية، والمشكلة الأكبر حين يستعمل رجال السياسة هذه الأساليب لاستهداف خصومهم السياسيين، سواء لإضعافهم أو للدفاع عن أنفسهم.