التسرب النفطي في العبدة.. محاولات الصيانة لم تنجح بوقف الانسياب

أعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في بيان حول التسرب النفطي في منطقة العبدة عكار، ان ورش الطوارئ ومحاولاتها الحثيثة المستمرة منذ صباح اليوم لصيانة الخط لم تنجح في وقف انسياب مواد النفط الخام الممزوجة بالمياه من الخط القديم الذي يربط لبنان بالعراق المتوقف منذ 40 عاما على التوالي.

واذ أكّدت انها طلبت من جميع الفرق الفنية المتوفرة في المنشآت بما فيها الاستعانة بالمتخصصين من منشآت النفط في الزهراني لتوفير حلول تقنية عاجلة تحد من أي تلوث متوقع، اتصلت على الفور بجميع الأجهزة المعنية لا سيما الجيش اللبناني ووزارة البيئة، مع الاشارة الى ان فرق الدفاع المدني حضرت الى الموقع وتفقدت حجم البقعة النفطية وتتابع عن كثب جميع المراحل. وأهابت المديرية العامة للنفط جميع المعنيين التعاون التام من موقع المسؤولية الوطنية واعدةً انها ستضع الرأي العام ووسائل الاعلام تباعا بآلية الحلول التي تم تبنيها واعتمادها.