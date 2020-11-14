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التسرب النفطي في العبدة.. محاولات الصيانة لم تنجح بوقف الانسياب

November 14, 2020

أعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في بيان حول التسرب النفطي في منطقة العبدة عكار، ان ورش الطوارئ ومحاولاتها الحثيثة المستمرة منذ صباح اليوم لصيانة الخط لم تنجح في وقف انسياب مواد النفط الخام الممزوجة بالمياه من الخط القديم الذي يربط لبنان بالعراق المتوقف منذ 40 عاما على التوالي.

واذ أكّدت انها طلبت من جميع الفرق الفنية المتوفرة في المنشآت بما فيها الاستعانة بالمتخصصين من منشآت النفط في الزهراني لتوفير حلول تقنية عاجلة تحد من أي تلوث متوقع، اتصلت على الفور بجميع الأجهزة المعنية لا سيما الجيش اللبناني ووزارة البيئة، مع الاشارة الى ان فرق الدفاع المدني حضرت الى الموقع وتفقدت حجم البقعة النفطية وتتابع عن كثب جميع المراحل. وأهابت المديرية العامة للنفط جميع المعنيين التعاون التام من موقع المسؤولية الوطنية واعدةً انها ستضع الرأي العام ووسائل الاعلام تباعا بآلية الحلول التي تم تبنيها واعتمادها.




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