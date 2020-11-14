إحباط محاولة اغتيال رئيس وزراء أرمينيا

أعلن جهاز الأمن القومي الأرميني إحباط محاولة اغتيال رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأكد جهاز الأمن احتجاز رئيسه السابق وزعيم حزب “الوطن” أرتور فانيتسيان، وقائد مجموعة المقاتلين المتطوعين “أشوت يركات” في قره باغ، أشوت ميناسيان، وعدد من السياسيين والآخرين.









وقال إن ميناسيان، الذي يلتزم بآراء مناهضة للحكومة ورافضة لسياساتها الخارجية والداخلية، جمع كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات ونقلها بطريقة غير شرعية إلى مدينة سيسيان في أرمينيا.

وأوضح جهاز الأمن أن ميناسيان تآمر مع عدد من السياسيين المعارضين، بينهم فانيتسيان، بهدف قتل رئيس الوزراء وتغيير السلطة في أرمينيا.