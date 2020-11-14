وزيرة العدل تهاجم لجنة المال والموازنة.. وكنعان يرد: انتِ أكيد وزيرة عدل؟

غرّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عبر “تويتر”: “وزيرة اللا عدل استفاقت على فشلها بعد ٩ أشهر من دون إنجازٍ يتيم، ولم تجد غير التطاول على لجنة المال المشهود على عملها الرقابي المتشدّد، خصوصاً على صعيد الموازنات والحسابات الماليّة، لتحوير الأنظار عن رصيد وزاري يوازي الصفر وأخطاء قانونيّة عطّلت التدقيق الجنائي.‬

‫انتِ اكيد وزيرة عدل؟!”.









نجم ترد: وردت نجم على كنعان بتغريدة على “تويتر” قائلة: “لا انتظر شهادة من رئيس لجنة انهيار المال والموازنة. ليقل ما يشاء، والناس حكم” .

وفي وقت سابق، غردت نجم، عبر حسابها في “تويتر”، قائلةً: “تحت نظرن، أقرت موازنات الدين والهندسات المالية، واختفت ودائع الناس… وبعدن بيتحججوا بالسرية المصرفية بوجه التدقيق الجنائي وبيعطونا دروس بالقانون! تكرارا التدقيق الجنائي مش بحاجة لتعديل القانون، بس اذا مصرين مين مانعن يعدلوا القانون ؟ فعلا اللي استحوا ماتوا”.

نحاس: وردا على نجم، غرّد النائب نقولا نحاس، عبر “تويتر”: لم نشهد هذا الانحدار الكلامي من قبل وزيرة العدل في تناولها لجنة نيابيّة تتمثل فيها كل الكتل النيابيّة. هذا تطاول على كرامة المجلس من قبل من لم يفلح في تحقيق اي بند اصلاحي، بل تطور في عهدها التعثر والفساد في الجسم القضائي. كفى تنطحا واستغباء الاخرين، من لم يردعه عقله لا عتب عليه.

عون: وبدوره، كتب عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون عبر “تويتر”: “يلوم البعض لجنة المال والموازنة لأنها تصدّت لخطة “الحزام الناسف” المالية للحكومة المستقيلة…. بمعزل عن السجال المالي-الاقتصادي المشروع، كان يجدر بهم التنويه بأن لجنة نيابية عابرة للكتل لم تبصم كالعادة على السياسات الحكومية المعلّبة بل ردّت الإعتبار للعمل الرقابي لمجلس النواب”.

اسود: ومن جهته، كتب عضو تكتل “لبنان القوي” زياد اسود عبر “تويتر”: “بين لجنة مال وموازنة اشتغلت بالقوة لإنجاز ما عجز عنه من سبق واخفاه، ووزيرة عدل تقول عنها لجنة افلاس يبقى التدقيق الجنائي واجب سواء برفع السرية او عدمه، اما السؤال لمعالي وزير العدل هل لديكم قدرة على ضبط قضاء متفلت والمباشرة بالعمل بدلا من هدر الوقت بمطالعات اجتهادية لا قيمة لها؟”.

المركزية