اللواء عباس إبراهيم عن إطلاق الصحافي تايس: موضوع العقوبات لن يمنعني من إكمال الملف

أشار المدير العام للأمن العام اللواء #عباس إبراهيم إلى أن “هناك ما يقارب 10 موقوفين لبنانيين في الولايات المتحدة و تابعت موضوعهم في زيارتي الأخيرة إلى أميركا”.

وفي حديث لقناة “الجديد”، قال: “بعد زيارتي لواشنطن زرت سوريا لمدة يومين والبحث في موضوع أوستن تايس لم يتوقف ولن يتوقف ووعدت والدته أن موضوع العقوبات لن يمنعني من إكمال ملف نجلها”.









وأضاف: “بالنسبة لعودة النازحين نحن مستمرون بالآلية التي وضعناها في العام 2017 إلى أن توجد آلية أخرى”، لافتاً إلى أن “كورونا عطّل مسار العمل على خطة عودة النازحين والأكيد أنه سيكون هناك خطة عملية على الأرض وسيكون للأمن العام دور بها”.