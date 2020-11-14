في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري

ذكرت مصادر في التيّار الوطني الحر للـ mtv، أنّه “خلال اجتماعهما، سأل الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اذا كان يوافق على التحدث ‏مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فأجابه لا مانع من ذلك ولا مشكلة شخصية بيننا، فما كان من الموفد الفرنسي إلاّ أن اتصل بالحريري وقال له أنا في منزل الوزير باسيل وهو يريد أن يتحدث معك، فحصل الاتصال الذي دام لأقل من دقيقة، وجرى خلاله ‏التأكيد من جانب باسيل على أن لا مشكلة شخصية وانه مستعد للمساهمة الإيجابية في كل ما يخدم مصلحة اللبنانيين، كما أكد له ما قاله لدوريل لناحية موافقته على ما يتم التواقف عليه مع عون.

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