بعد غياب طويل.. #فضل_شاكر يظهر ببث مباشر ويقدم اعترافات “جريئة” – (فيديو)

كشف النجم اللبناني فضل شاكر عبر بث مباشر عن سبب عدم ظهوره مؤخرا وقدم اعترافات وصفت بالجريئة.

وكشف النجم أنه يعيش في مخيم “عين الحلوة” في لبنان وأنه يرحب بأي زيارات له داخل المخيم.









وقال إنه يجلس في غرفة منذ سنوات، ويعاني من ضيق التنفس.

وتحدث النجم عن أن هناك من لا يريد ظهوره أو أن يعود للساحة الفنية، موضحا أنه سيكشف عن أسمائهم في وقت لاحق.

وكشف أنه حاول الاتصال مع مروان خوري بهدف التعاون معه لكنه لم يلق ردا، على ما يبدو بسبب انشغال خوري.

وعن حفلات “الأونلاين” بسبب كورونا، أوضح أنه يعتقد أنها حفلات نصب.

وكشف أنه يحضر لإنتاج أغان منفردة جديدة خلال الفترة المقبلة، تتنوع فيها اللهجات