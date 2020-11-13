دياب إلى اللبنانيين: أنا أختار الحياة!

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في كلمة مباشرة إلى اللبنانيين إنه لا معنى للإقتصاد من دون حياة والإجراءات لن تنفع إذا لم يلتزم الشعب اللبناني.

وتابع دياب عشية الإقفال العام إننا نقوم بكل جهدنا للحصول على اللقاحات للحماية من “كورونا” وأناشد اللبنانيين الالتزام بالإجراءات للعودة مجددًا إلى الحياة الطبيعية









وأكد أن المُفاضلة بين الاقتصاد وبين صحتنا وحياتنا. “انا بختار الحياة…انتبهوا على حالكم حتى تحموا أهلكم، والله يحميكم.

واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال أن “كثيرين انتقدوا قرار الإقفال العام بسبب كورونا، وأنا أتفهم معاناتهم، وضع لبنان مثل كل دول العالم بالمفاضلة بين الحياة والوضع الإقتصادي وأنا أختار الحياة والصحة، نقوم بجهدنا للحصول على اللقاحات بأسرع وقت ممكن”.

وشدد دياب في رسالة متلفزة الى اللبنانيين والمقيمين، على أن “الحماية ليست صعبة أبدا عبر الكمامة وغسل اليدين وتعقيم الأشياء التي نستعملها، ونستطيع ذلك لأن اللبناني هو شعب عنيد، كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لن تنجح ان يلتزم المواطن، وأنا اناشد اللبنانيين والمقيمين الإنتباه الى انفسهم”.