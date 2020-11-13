إصابة المصري صلاح مهاجم ليفربول بفيروس كورونا

انضم محمد صلاح، لقائمة المشاهير المصابين بفيروس كورونا، وذلك وفقا للبيان الصادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، للكشف عن المسحة الطبية التي أجريت لبعثة المنتخب، قبل مواجهة توغو في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2023.

وجاء نص البيان الذي نشرته الجبلاية “ظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية..رغم أنه لا يعاني من أي أعراض..فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية”.









وعلى الفور، تم عزل أبو مكة داخل غرفته، ونفس الأمر مع كل من خالطه في الساعات القليلة الماضية، على أن يخضع للمزيد من الفحوصات في الساعات القادمة، وذلك بالتنسيق بين طبيب المنتخب محمد أبو العلا، والطاقم الطبي لليفربول، الذي يتابع البروتوكول الطبي المتفق عليه.