هجرة اعلامية من لبنان… ليال الاختيار وريما عساف تغادران LBCI إلى قناة ” الحرة”

تتوالى الاستقالات من المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال LBCI لأسباب شتّى، فبعد الإعلامي بسام أبو زيد الذي انتقل إلى قناة” الحدث ” في دبي، هاهي اليوم مذيعة الأخبار ومقدّمة برنامج “نهاركم سعيد” ليال الاختيار تقدّم استقالتها من المحطة لخوض تجربة إعلامية جديدة عبر قناة “الحرّة” الأمريكية لتقديم برنامج سياسيّ على شاشتها.

وقد ودّعت ليال LBCI ،مؤكدة أنها ستبقى بيتها الثاني لأنها فتحت لها أبوابها وآمنت بطاقاتها وقدراتها على حدّ ما كتبت عبر صفحاتها الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث دوّنت “الـ lbci رح تبقى بيتي الثاني، القناة يلي فتحلي بوابها وآمنت فيني وبطاقاتي، القناة يلي ولا مرة حسّيت حالي غريبة فيها، رح ضّل بقلبي وين ما رحت وشو ما عملت مش رح ودّع لا جمهورها ولا القيّمين عليها بعد بكير بحبك LBCI”.









كذلك استقالت الإعلاميّة ريما عسّاف استقالتها من المحطة ذاتها التي عملت فيها نحو 24 عاماً وقدّمت بكل احترافيّة ومهنيّة عالية التقارير الإعلامية في النشرة الإخبارية،وكانت لها نقلة نوعيّة في البرامج الحوارية ،وستنتقل ريما بدورها إلى قناة ” الحرّة” الأمريكية في مكتب بيروت، وستكون معدّة ومنتجة للبرنامج السياسي الذي ستقّدمه زميلتها ليال الاختيار .

وكانت الإعلامية ريمي درباس قد قرّرت تقديم استقالتها من الـ lbci للانتقال إلى محطة “الجديد “،إلاّ أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال بيار الضاهر قد رفض استقالتها.وتردّد أن الإعلامي مالك الشريف يشكو من ضغط العمل ويفكّر بترك المحطة.