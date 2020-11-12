ملحم_زين: “إخس عليكم مجموعة أنذال”

هاجم الفنان اللبناني ملحم زين استغلال جهات في بلده جائحة كورونا من أجل تحقيق الأرباح السهلة، عبر فحوص الفيروس غير المهنية والإنسانية.

وغرّد عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر: “الـ PCR (فحص كورونا) بلبنان رح يصير متل القهاوي الإكسبرس على الطرقات… كل ٢ كيلومتر فيه محل بيعمل PCR عالواقف والمختبرات والمستشفيات بلبنان معتبرة كورونا موسم يجب قطافه. لك إخس عليكم مجموعة أنذال”.









يُذكر أن الحكومة اللبنانية قررت الإغلاق العام في البلاد بدءاً من 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وحتى 30 منه، باستثناء ​المطار​ وبعض القطاعات، بهدف احتواء وإبطاء التفشي الخطير للفيروس، ولتدعيم الطاقم الطبي.

وكانت ​وزارة الصحة اللبنانية​ قد أعلنت الثلاثاء أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 95355 حالة، بينما وصل عدد الوفيات جراء الوباء إلى 732.

وأوضحت وزارة الصحة العامة أن نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت الى بيروت، وأُجريت في المطار تاريخ 5/11/2020 و6/11/2020، إضافة الى الدفعة الأولى من نتائج فحوص رحلات وصلت بتاريخ 7/11/2020، أظهرت أن هناك 44 حالة إيجابية.