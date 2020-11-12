أنشطة حماس السياسية في تركيا باتت ورقة تستغلها المعارضة لانتقاد أردوغان – بقلم أحمد محمد

تتواصل ردود الفعل السياسية على الساحة عقب الانتقادات التي وجهتها بعض من القوى المعارضة التركية للأنشطة التي تمارسها حركة حماس في البلاد.

ونقلت بعض من منصات ووسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية رد أحد قيادات حركة حماس في قطر ، وذلك ردا على ما نشر في وسائل الإعلام بخصوص تحقيق عنيف أجرته حماس على الأراضي التركية.









جدير بالذكر أنه وبحسب المنشورات ، فقد تم التحقيق مع ناشط في حماس يدعى محمد حسين ، كان يشتبه في تعاونه مع أعداء الحركة في شقة في اسطنبول ، وهو التحقيق الذي قامت به عناصر من الحركة وتم الكشف عنه أخيرا ، وهو ما أثار ردود فعل واسعة النطاق.

اللافت أن بعض من القيادات التابعة لحركة حماس اشارت إلى أن الكشف عن مثل هذا النشاط قد يتسبب في أزمة مع الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ، والذي يدعم الحركة بالكامل.

ونبهت عدد من القيادات التابعة للحركة بأنه يجب على نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري التدخل لدى الجهات الأمنية في تركيا حتى لا يتأثر نشاط الحركة في أنقرة بصورة تعرض بقاء نشطاء الحركة في البلاد للخطر.