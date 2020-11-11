الممثلة اللبنانية رزان جمال في مسلسل رعب لـ”نتفليكس”

فقد طرحت “نتفليكس” في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، مسلسل الغموض والإثارة المصري المستوحى من سلسلة روايات الخيال الأكثر مبيعاً في مصر “ما وراء الطبيعة” للكاتب المصري أحمد خالد توفيق، بتسع لغات، بينها العربية، للجمهور في حوالى 190 دولة.

ويمثل المسلسل المصري الأول في “نتفليكس” تحولاً في صناعة الترفيه في مصر خصوصاً، والعالم العربي عموماً.







وتدور أحداث المسلسل المصري الجديد، المكون من ست حلقات، في ستينيات القرن الماضي حول مغامرات خارقة للطبيعة لاختصاصي أمراض الدم رفعت إسماعيل، الذي يؤدي دوره الممثل المصري الشاب أحمد أمين. وفي المسلسل، يحاول اسماعيل، مع زميلته الإسكتلندية ماغي ماكيلوب، التي تؤدي دورها الممثلة اللبنانية البريطانية رزان جمّال، أن يحلّا ألغازاً غامضة سواء على أطراف القاهرة أو من عمق الصحراء الليبية.

وقال المخرج المصري الشاب عمرو سلامة، وهو صاحب مشاركات كثيرة في مهرجانات سينمائية دولية: “أردنا إنشاء محتوى عالي الجودة من دون فقدان الروح المصرية للعمل”. وأضاف سلامة، مخرج فيلم “الشيخ جاكسون”: “لم نرد أن يبدو عملنا كمسلسل أميركي مدبلج بالعربية. حتى مع المؤثرات الخاصة والأساطير والحكايات المخيفة، أردناه أن يكون مصرياً أصيلاً”.

وفي وسائل التواصل الاجتماعي، تباينت ردود الأفعال المصرية على المسلسل، حيث سخر كثيرون من استخدام المؤثرات الخاصة، بينما أشاد آخرون بالأداء التمثيلي للممثل الرئيسي أحمد أمين.

ويظهر أمين في المسلسل، بنظارات طبية ومتحدثاً بصوت خافت ومدخناً السجائر باستمرار، والمفارقة أن هذا الممثل اشتهر في مصر من خلال برنامج كوميدي كان يبثه عبر الإنترنت قبل أن ينتج ويعرض على التلفزيون بعد نجاحه.

وما زال عدد المشتركين في “نتفليكس” في المنطقة دون الخمسة ملايين شخص، لكن الشبكة تأمل في مضاعفة الرقم بحلول العام 2025 مع مجموعة كبيرة من عروض المحتوى العربي، بما في ذلك عرض موسيقي للمغني المصري عمرو دياب في وقت لاحق هذا العام.

ومن جهتها تأمل الممثلة الممثلة اللبنانية البريطانية رزان جمّال أن يتمكن “ما وراء الطبيعة” من تقديم صورة جديدة عن الشخصيات العربية للمشاهدين العالميين، خلافاً للصور النمطية السائدة. وأضافت: “آمل أن يسلط الضوء على المواهب الموجودة لدينا هنا، وأن تكون لدينا فرصة أكبر لسدّ الفجوة بين الشرق والغرب”.