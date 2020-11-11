راغب_علامة يحضّر أغنيتين مصريتين.. ويتفاءل بوجه بايدن وبلقاح كورونا

ينشغل النجم اللبناني راغب علامة في هذه الفترة بالتحضير لعدد من الأعمال الفنيّة التي وضع اللمسات الأخيرة عليها، ومنها أغنيتان باللهجة المصرية في استديو الموّزع الموسيقي جان ماري رياشي تمهيداً لطرحهما في الأيام المقبلة، وهي أعمال تتلاءم مع كلّ المواسم والمواقف.

من جهة أخرى، تابع النجم راغب آخر التطورات العلمية التي تتعلّق بجائحة كورونا التي تشغل العالم بأسره ولا سيما لجهة تطوير لقاح هو الأول الذي حقّق نتائج مرجوّة بعد أن أثبت فعاليته بنسبة تتجاوز 90 في المئة.









وأعرب راغب عن سعادته بهذا التطورّ العلمي الذي ربط بينه وبين انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن، معتبراً أنّ وجهه سيكون خيراً على العالم حسب ما ورد في تغريدة له على “تويتر” جاء فيها: “الظاهر أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيكون وجهه خير على العالم، من أول يومين بعد انتخابه رئيسًاً للولايات المتحدة الأمريكية أعلنوا عن أول خبر سعيد وهو تقدم كبير باكتشاف لقاح كورونا يا ربّ يكون وجهه خير على العالم. تعبنا من الكمامات ووجوه النحس والظلام والشر والأذى”.