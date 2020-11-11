أغنية #سعد_لمجرد «عدى الكلام» تتخطى 94 مليون مشاهدة

بعد أن طرحها عبر قناته الخاصة على «يوتيوب» في 15 تموز/يوليو الماضي، تخطت أغنية المطرب المغربي ​سعد لمجرد​ «​عدى الكلام​» حاجز الـ94 مليون مشاهدة.

وهذه الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، وقد لاقت إعجاب عدد كبير من محبي الفنان.









وكان المطرب المغربي قد تعرض لحملة منع من الغناء في القاهرة، بعد الإعلان عن حفله له على مسرح «كايرو شو» بسبب دعاوى التحرش التي يواجهها.

وإنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي حملات ضده تحت وسم «سعد لمجرد مُغتصب» و«مش عايزين لمجرد في مصر» اللذين تصدّرا مواقع التواصل في مصر، ما تسبب بعد ذلك في إلغاء الحفل.