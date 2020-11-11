الملحّن اللبناني جان صليبا في المستشفى بسبب كورونا

لا أحد بمنأى عن فيروس كورونا الذي أصاب المنتج والملحن جان صليبا الذي يرقد منذ أيام في المستشفى بعدما اشتدّت عليه أعراض المرض.

وقد أوضح صليبا ما يعانيه من خلال رسالة صوتية نشرها موقع ET حيث قال ” “والله موجوع كتير، دايب دايب ما بخبرك شو صاير فيي”.









وقد لفت الفنان عامر زيّان إلى الحالة الحرجة لزميله بقوله “جان صليبا خيي وحبيب قلبي نصاب بكورونا وحالتو ما منيحة أبداً وبالمستشفى وعالأوكسيجن.

بدنا كلنا ننتبه من هالفيروس، منها مزحة أبداً. جان عندو مرحلة صعبة كتير، صلّوا لجان”.

من جهته، ناشد الممثل وجيه صقر متابعيه على مواقع التواصل التبرّع بالبلازما من فئة o+ للملحّن صليبا​ من أي شخص شُفي من الفيروس وقد تمّت تلبية النداء.