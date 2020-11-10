“سوف ننتصر”.. ترامب يعد أنصاره بالفوز بالانتخابات الأمريكية الأسبوع المقبل!

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، زعمه أنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن دون تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، كتب فيها “سوف نفوز”، مؤكداً إصراره على عدم الاعتراف بانتخاب منافسه الديمقراطي جو بايدن.

المرشح الجمهوري مازال متشبثاً بقناعاته بالفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرغم من إعلان جو بايدن منذ يوم السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، رئيساً لأمريكا، من طرف وسائل إعلام أمريكية ومراكز معترف بها، بعد أن تخطى معدل 270 صوتاً في الانتخابات، كما أنه تلقى تهاني من عدد من البلدان باعتباره رئيساً جديداً لأمريكا.









فبعد دقائق قليلة من تغريدة “سوف نفوز”، عاد ترامب من جديد بتغريدة جديدة، يعبر فيها عن ثقته في الفوز، وأنه سوف يتم إعلانه كذلك فائزاً بولاية ثانية الأسبوع المقبل، إذ كتب في المناسبة نفسها قائلاً: “نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها”.

قبل ذلك، قال ترامب أيضاً، عبر نفس الوسيلة: “نحن نتقدم بشكل كبير، النتائج سوف تظهر الأسبوع المقبل، لنجعل أمريكا عظيمة من جديد”.

وعلى غرار تغريداته الأخيرة، فلم يمر كلام الرئيس المنتهية ولايته دون تعليق من إدارة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والذي وضع تحذيراً إلى جانب تغريدته قائلاً: “مصادر رسمية تصف هذه الانتخابات بشكل مختلف”.

بايدن رئيساً لأمريكا

السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني، قال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأصبح بايدن (77 عاماً)، أكبر رئيس أمريكي منتخب سنّاً، بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض بالريف وأبناء الطبقة العاملة.

في الجهة المقابلة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء بعدما أعلنت وسائل إعلامٍ فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، مؤكداً أن “الانتخابات لم تُحسم بعد”.

وأضاف ترامب في بيان: “نحن نعلم جميعاً لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفاً، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة”. وتابع: “الحقيقة هي أن هذه الانتخابات لم تُحسم بعد”. ووجَّه ترامب مراراً مزاعم دون أساس بحدوث تزوير في الانتخابات.

عقب إعلان فوزه، أعرب بايدن عن شكره للأمريكيين، وقال إنه سيكون رئيساً للجميع.