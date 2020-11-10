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طليقة ترامب تتحدث عنه: لا يحب أن يخسر وسيقاتل لمنع ذلك

November 10, 2020

قالت إيفانا ترامب طليقة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنه لا يحب الخسارة، مشيرة إلى أنه سيقاتل من أجل منعها.

وبحسب ما نقل “روسيا اليوم” عن إيفانا، لا يحب ترامب الخسارة ولا يتقبلها بطريقة جيدة، لكنه يجب أن يعلن أنه خسر، مشيرة إلى أنه “سيعود إلى أحد منتجعاته ليعيش بهدوء، سيلعب الغولف ويعود إلى الحياة الطبيعية”.




وتابعت زوجة ترامب السابقة: “هذا هو الخيار الأفضل لما يمكنه فعله… لديه الكثير من المال والأماكن التي يذهب إليها ويجب عليه العيش فيها والاستمتاع بحياته”.

وأعربت إيفانا عن أملها بأن يعود أولادهما الثلاثة إلى العيش بشكل طبيعي “وليس حياة واشنطن”.

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