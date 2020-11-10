جورج عطا الله: نتحدى السفيرة الاميركية كشف شروط باسيل

لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطا الله في اتصال مع الجديد ضمن برنامج هنا بيروت مع الزميلة جوزفين ديب الى ان “موقف القوات اللبنانية يؤكد ان كل الاتهامات التي تساق ضد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هي اتهامات سياسية ولا يوجد سند شرعي او قانوني لفرض العقوبات على باسيل لا سيما ما يتعلق بالفساد “.

واضاف عطا الله: “الاميركيون لا يرون الا مصلحة العدو الاسرائيلي من خلال فك التحالف بين التيار الوطني الحر والحزب ونتحدى السفيرة الاميركية ان تقول ما هي الشروط التي تحدث عنها باسيل لفك تحالفه مع الحزب “.