//Put this in the section
شريط الأحداث

جورج عطا الله: نتحدى السفيرة الاميركية كشف شروط باسيل

November 10, 2020

لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطا الله في اتصال مع الجديد ضمن برنامج هنا بيروت مع الزميلة جوزفين ديب الى ان “موقف القوات اللبنانية يؤكد ان كل الاتهامات التي تساق ضد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هي اتهامات سياسية ولا يوجد سند شرعي او قانوني لفرض العقوبات على باسيل لا سيما ما يتعلق بالفساد “.

واضاف عطا الله: “الاميركيون لا يرون الا مصلحة العدو الاسرائيلي من خلال فك التحالف بين التيار الوطني الحر والحزب ونتحدى السفيرة الاميركية ان تقول ما هي الشروط التي تحدث عنها باسيل لفك تحالفه مع الحزب “.




Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com