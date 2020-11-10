أوبر تعلن عن خسائر تبلغ 5.8 مليار دولار

أعلنت شركة أوبر عن عائدات بلغت 3.1 مليار دولار للربع الثالث من العام، بانخفاض قدره 18 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي أقل بقليل من تقديرات المحللين التي جمعتها ريفينيتيف.

ويظهر تقرير أرباح شركة النقل التشاركي للربع الثالث أن إيرادات أوبر من خدمة مشاركة الرحلات انخفضت بنسبة 53 في المئة بينما نمت عائدات خدمة توصيل الطلبات بنسبة 125 في المئة مقارنة بالعام الماضي.









وفي بيان أصدرته الشركة مع تقرير أرباحها، قال المدير المالي لشركة أوبر، نيلسون تشاي، إن الشركة لا تزال واثقة من قدرتها على تحقيق الربحية على أساس معدل قبل نهاية العام المقبل.

وفي ما يتعلق بالخسائر فقد حققت الشركة التوقعات، حيث ذكرت أنها خسرت 1.1 مليار دولار في الربع الثالث، بينما خسرت في الربع الثاني 1.8 مليار دولار، وفي الربع الأول 2.9 مليار دولار.

وخسرت أوبر ما مجموعه 8.5 مليار دولار في العام 2019، وحتى الآن في العام 2020 خسرت 5.8 مليار دولار.

وتأثرت أوبر وغيرها من الشركات المشابهة بشكل كبير هذا العام إثر تفشي جائحة كورونا وتوقف الطلب على خدمات مشاركة الرحلات أو سيارات الأجرة، ولكن الشركة لا تزال متفائلة بتحقيق الربحية خلال العام 2021.

وكانت شركة كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة، وهي وحدة تابعة لشركة أوبر تكنولوجيز الأميركية، قد رجّحت انتعاش الطلب على خدماتها إلى مستويات ما قبل وباء فايروس كورونا المستجد في وقت ما من العام 2021.

وجاءت توقعات كريم، التي تتخذ من إمارة دبي مقرا لها، بناء على تعافٍ أفضل مما كان متوقعا مع بدء دول العالم في تخفيف إجراءات العزل لكنها عادت إلى تسجيل خسائر مع عودة الإغلاق وتنامي الإصابات خلال الموجة الثانية للوباء.