جنبلاط: باسيل يدافع عن نفسه بأنه ملاك على الارض “بعد شوي جبريل على الأرض”

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” انه “عندما احتفظ الثنائي الشيعي بوزارة المالية سقطت المداورة وعدنا الى المحاصصة وعندما اكتشفنا ان التيار الوطني الحر اي حزب جبران باسيل وميشال عون يريدون كل شيء من الطاقة وهي محور الخلاف لانها مصدر الهدر الاكبر في الموازنة اللبنانية الى الدفاع والخارجية ولست أدري لماذا سعد الحريري يريد التخلي عن حقيبة الداخلية وحتى مبدأ الاختصاصيين سقط عندما دخلنا في المحاصصة “.

وفي رده على سؤال ان كان يعتقد بأن “العقوبات التي فرضت على باسيل هدفها خلخلة الارض من تحت رئيس الجمهورية باعتباره الحليف والنسيبل”، قال جنبلاط: “لست ادري وآخر همي جبران باسيل يدافع عن نفسه بأنه ملاك على الارض “بعد شوي جبريل على الأرض هذا امر غريب…”.









وفي سياق آخر قال جنبلاط: “حزب الله يتمتع بنفوذ كبير ومسيطر وباسيل قال امس انه اصيب بالعقوبات الاميركية نتيجة تحالفه مع حزب الله وبالتالي الموقف الآخر سيزداد تصلباً على عملية تشكيل الحكومة وهذه عقدة اضافية اما سعد الحريري والعقوبات الاميركية ستنعكس سلباً على التأليف “.

وتطرق جنبلاط الى نتنائج الانتخابات الاميركية بالقول: “نريد من بايدن محاولة تحييد لبنان عن المحاور”.