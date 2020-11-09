منظمة الصحة أشادت به .. “فايزر” تكشف عن لقاحها الفعال بنسبة 90% ضد فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إن نتائج اللقاح الذي أعلنت عنه شركة فايزر إيجابية للغاية، ما يساعد على تغيير الوضع الوبائى بشكل كامل بحلول الشهر الأول من 2021.

فيما قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، بحسب رويترز، ووسائل إعلام عربية إن اللقاح قد يتم طرحه بحلول مارس/آذار القادم للفئات الأكثر ضعفاً، فيما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن اللقاح ضد فيروس كورونا منفعة عالمية عامة.









لقاح تجريبي لكورونا: من جانبها قالت شركة صناعة الأدوية الأمريكية فايزر الإثنين إن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90%، وهو ما يمثل انتصاراً كبيراً في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأساً على عقب.

فيما تعد شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، أولى شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا.

وقالت الشركتان إنهما لم تجدا حتى الآن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة وتوقعتا الحصول هذا الشهر على تصريح أمريكي لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ. وإذا حصلتا على التصريح سيكون عدد الجرعات محدوداً في البداية، ولا تزال أسئلة عديدة بلا جواب بما في ذلك الفترة التي يوفر فيها اللقاح حماية. ومع ذلك فإن الأخبار تتيح الأمل في أن لقاحات كوفيد-19 الأخرى قيد التطوير قد تثبت فعاليتها أيضاً.

إعلان رائع: من جانبه قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في بيان “نبأ اليوم رائع، لكنه لا يغير هذه الحقيقة.. إعلان اليوم يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي”.

في حين قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر “اليوم يوم عظيم للعلم والإنسانية. وأضاف: “وصلنا لهذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاحات لدينا في وقت يحتاجه العالم بشدة مع تسجيل معدلات الإصابة أرقاماً قياسية جديدة واقتراب المستشفيات من الامتلاء ومكافحة الاقتصادات من أجل إعادة الفتح”.

من جانبه قال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك لرويترز إنه متفائل من أن تأثير التحصين للقاح سيستمر لمدة عام، رغم أن ذلك غير مؤكد بعد.

فعالية مثيرة للإعجاب: وقال وليام شافنر خبير الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي “بيانات الفعالية مثيرة للإعجاب حقاً. هذا أفضل مما توقعه معظمنا.. الدراسة لم تكتمل بعد، ولكن مع ذلك تبدو البيانات قوية للغاية”.

في المقابل أبرمت شركتا فايزر وبيونتك عقداً بقيمة 1.95 مليار دولار مع حكومة الولايات المتحدة لتقديم 100 مليون جرعة لقاح بداية هذا العام، كما توصلتا إلى اتفاقات توريد مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان.

في حين حاول علماء آخرون توخي الحذر مع حماسهم الواضح في النتائج المبكرة، محذرين من أن البيانات الكاملة لم تكن متاحة بعد وأن التجربة مستمرة.

حيث قال الدكتور سيمون كلارك، الأستاذ المشارك في علم الأحياء الدقيقة الخلوية في جامعة ريدينغ: “في غياب أي بيانات من شركتي Pfizer و BioNTech، علينا أن نأخذ هذه الادعاءات المثيرة للغاية في ظاهرها”. “يبدو من المستبعد جداً أن تحصل شركة أدوية كبرى على مثل هذه الأخبار الخاطئة المنتظرة بفارغ الصبر”.